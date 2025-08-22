Po výraznom júlovom zlepšení sa nálada spotrebiteľov v eurozóne v auguste zhoršila, pričom rozsah poklesu bol výraznejší, než sa predpokladalo, poukázali predbežné údaje Európskej komisie.
Index spotrebiteľskej dôvery v eurozóne klesol na -15,5 bodu z júlových -14,7 bodu. Údaje za august sú najhoršie od apríla, keď sa index nachádzal na -16,6 bodu.
Pokles spotrebiteľskej nálady zaznamenala aj celá Európska únia, pričom index sa medzimesačne znížil o 0,3 percentuálneho bodu na -14,8 bodu.
Index spotrebiteľskej dôvery sa v obidvoch prípadoch naďalej drží hlboko pod dlhodobým priemerom.