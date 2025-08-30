Nálada amerických spotrebiteľov v auguste klesla, pričom pokles bol výraznejší, než naznačoval predbežný odhad. Spresnené údaje Michiganskej univerzity zverejnil portál RTTNews.
Podľa údajov Michiganskej univerzity dosiahol index spotrebiteľskej dôvery v USA v auguste po revízii 58,2 bodu. Predbežný odhad udával 58,6 bodu.
Výsledky sú tak horšie, než očakávali analytici, ktorí počítali so zotrvaním indexu na úrovni uvedenej v predbežnom odhade. Aj v takom prípade by však nálada spotrebiteľov znamenala pokles, keďže v júli dosiahol index 61,7 bodu.
„Nálada je momentálne zhruba o desatinu lepšia, než vykazoval index v apríli a máji, na druhej strane je stále minimálne desať percent pod úrovňou spred šiestich aj 12 mesiacov,“ povedala šéfka oddelenia spotrebiteľských prieskumov Joanne Hsuová.
Výrazne klesla nálada spotrebiteľov v súvislosti s hodnotením aktuálnej ekonomickej situácie. Príslušný čiastkový index klesol z júlovej hodnoty 68 bodov na 61,7 bodu. Pokles zaznamenal aj čiastkový index spotrebiteľských očakávaní, aj keď miernejší. Dosiahol 55,9 bodu, zatiaľ čo v júli predstavoval 57,7 bodu.
Jednoročné inflačné očakávania sa v auguste zvýšili na 4,8 percenta z júlovej úrovne 4,5 percenta, pričom vzrástli naprieč viacerými demografickými skupinami. Predbežný odhad poukazoval na ich rast na 4,9 percenta.
Rast zaznamenali aj päťročné inflačné očakávania, avšak rovnako miernejší, než ukazoval predbežný odhad. Dosiahli 3,5 percenta oproti júlovej hodnote 3,4 percenta. Podľa predbežného odhadu sa päťročné inflačné očakávania zvýšili v auguste na 3,9 percenta.