Slovensko podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) ignoruje strategický význam potravinárskych podnikov kritickej infraštruktúry. Štát im neponúka žiadnu podporu, hoci na ne kladie čoraz viac povinností vyplývajúcich zo zákona, vrátane kybernetickej bezpečnosti, ochranných opatrení a koordinácie s agrorezortom.
Predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský upozorňuje, že tieto podniky musia plniť špeciálne úlohy, ale štát im neprispieva ani na základné náklady. Účty za kyberbezpečnosť môžu dosahovať stovky tisíc eur ročne, čo je pre väčšinu firiem neudržateľné.
Zväz navrhuje využiť časť zvýšeného rozpočtu na obranu, konkrétne prostriedky na duálne využitie, na podporu potravinárskeho sektora. Iné krajiny EÚ ako Fínsko či Nemecko už podobné modely uplatňujú.
Lapšanský varuje, že bez zásahu štátu sa potravinová bezpečnosť obyvateľstva aj armády môže ocitnúť v ohrození.
SZPCC združuje vyše 520 členov a zamestnáva viac než 12 200 ľudí. Medzi potravinárske podniky kritickej infraštruktúry a hospodárskej mobilizácie patria aj pekárne a mlyny.