Po mimoriadnom zasadnutí Národnej komisie pre nákazy v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky na Slovensku, premiér Robert Fico informoval, že súčasný stav výskytu nákazy, identifikovaný v troch lokalitách (Medveďov, Ňárad a Baka), sa nezmenil.

Predseda vlády zdôraznil, že slintačku a krívačku je nutné brať mimoriadne vážne. „Nie je to banalita. Pokiaľ by nám napadli všetky chovy na Slovensku, padne celé poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel a čelili by sme nedostatku mäsa a mlieka,“ zdôraznil Fico.

Premiér ubezpečil poľnohospodárov, že vláda hľadá možnosti kompenzácií z domácich aj európskych zdrojov. „Tak, ako budeme maximálne súčinní s veľkými chovateľmi, tak sa podpora bude týkať aj dotknutých drobnochovateľov,“ doplnil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.