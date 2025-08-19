Najvyšší súd zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu v kauze Syseľ a vrátil prípad na nové konanie. ŠTS pôvodne udelil trojici obžalovaných podmienečné tresty odňatia slobody.
Predseda senátu NS SR označil verdikt za nesprávny pre nejasnosť, neúplné skutkové zistenia a nevysporiadanie sa so všetkými okolnosťami prípadu.
Obžaloba sa týka troch skutkov. Exposlanec Alexej I. mal podľa nej na prelome rokov 2016 a 2017 požiadať bývalého sudcu Miroslava N., aby vybavil vylúčenie nehnuteľnosti z konkurzu. Sudca mal za to žiadať úplatok najskôr 15 000 eur a následne ďalších 5 000 eur. Prvá časť sumy mala smerovať na účet syna podnikateľa Mariána S.
Podnikateľ čelí obžalobe aj za prijatie úplatkov pri zabezpečovaní miernejších trestov v dvoch ďalších prípadoch. Všetci obžalovaní odmietajú vinu.