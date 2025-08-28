Kancelária Najvyššieho súdu SR zrušila architektonickú súťaž na obnovu sídelnej budovy z dôvodu potreby vytvoriť sídla pre Najvyšší súd a Najvyšší správny súd v spoločnej budove.
„V čase prípravy a zverejnenia súťaže neprebiehala spoločná odborná diskusia justičných inštitúcií o možnosti návratu do pôvodných sídel v budove na Župnom námestí v Bratislave,“ priblížil Najvyšší súd.
Oba súdy sú rovnocenné vrcholné inštitúcie, ktoré sa vzájomne dopĺňajú pri výkone justície. Jedno sídlo predstavuje logický krok vyplývajúci nielen z architektonického, ale aj z organizačného rámca spolupráce súdov.
„Prínosom rozhodnutia je, že štát získa sídlami oboch súdov v jednej budove významnú dlhodobú finančnú úsporu,“ zdôraznil Najvyšší súd.