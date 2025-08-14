Podľa prieskumu EOS KSI Slovensko a agentúry AKO z mája si na oddych požičalo 11,3 percenta ľudí s dlhmi po splatnosti. Najviac sa zadlžujú mladí vo veku 18 až 33 rokov a muži, ktorí tak robia dvakrát častejšie než ženy. Druhou rizikovou skupinou sú ľudia vo veku 50 až 65 rokov, väčšinou s úverom na bývanie.
Z regiónov vedie Žilinský kraj. Najčastejšie si na dovolenku požičiavajú domácnosti s čistým príjmom 1 401 až 1 800 eur (30 percent) a 1 801 až 2 500 eur (40 percent). Domácnosti s príjmom do 1 000 eur či nad 2 501 eur si na dovolenku nepožičiavajú. U samoživiteľov je dovolenka najčastejším dôvodom vzniku dlhu po splatnosti.
Pre dovolenky sa zadlžujú aj ľudia so základným aj vysokoškolským vzdelaním, čo podľa EOS KSI súvisí skôr s nedostatkom finančnej gramotnosti. Generálny riaditeľ spoločnosti Peter Dvornák odporúča lacnejšie alternatívy a finančnú rezervu namiesto pôžičiek.