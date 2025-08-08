Najväčším klamárom v politike je podľa Slovákov premiér Robert Fico, vyplynulo z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk.
Na otázku, ktorý z politikov najviac klame, mohli respondenti uviesť tri mená. Prvenstvo získal predseda vlády, o ktorom si 52 percent opýtaných myslí, že je najväčší klamár. Na druhom mieste skončil líder hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý klame najviac podľa 35 percent respondentov. Tretie miesto patrí predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi, ktorého za najväčšieho klamára považuje 24 percent ľudí.
Štvrtým najväčším klamárom je podľa Slovákov minister obrany Robert Kaliňák (19 percent). Za ním nasledujú predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko (17 percent), minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (13 percent), prezident Peter Pellegrini (11 percent), predseda Demokratov Jaroslav Naď (11 percent), ministerka kultúry Martina Šimkovičová (osem percent), Richard Sulík (päť percent) a predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling (päť percent). Štyri percentá respondentov pokladá za najväčších klamárov v politike Veroniku Remišovú, Ľuboša Blahu a Tibora Gašpara.
Prieskumu sa od 7. do 13. júla zúčastnilo 1 032 respondentov.