Florida začala stavať nové zadržiavacie centrum pre tisíce migrantov uprostred rozsiahlych močiarov a chránených prírodných území na juhu štátu.

Areál vznikne na zriedka využívanom letisku Dade-Collier. Podľa generálneho prokurátora štátu Jamesa Uthmeiera má ísť o „dočasnú“ stavbu. V kampaňovom videu však projekt nazval výstižne: „Aligátoria Alcatraz – centrum masových deportácií prezidenta Trumpa.“

Alligator Alcatraz: the one-stop shop to carry out President Trump’s mass deportation agenda. pic.twitter.com/96um2IXE7U