Po druhej svetovej vojne spolu Spojené štáty, Austrália, Veľká Británia, Kanada a Nový Zéland vytvorili alianciu Päť očí, ktorej účelom je spoločné zbieranie údajov. Možno povedať, že ide o najambicióznejší projekt v oblasti zhromažďovania a zdieľania spravodajských informácií v histórii.

Mnohé krajiny vrátane Izraela sa doň dlhé roky márne snažili zapojiť. Súčasní členovia nie sú ochotní medzi seba prijať nikoho nového. Päť očí si tak aj naďalej udržiava status jedného z najexkluzívnejších a najtajnejších klubov sveta. Všetci členovia si navzájom extrémne dôverujú, no zdá sa, že príchod amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu môže vzťahy ohroziť.

Tri scenáre

Vymenovanie Tulsi Gabbardovej za riaditeľku amerických spravodajských služieb znepokojilo domáce aj zahraničné spravodajské agentúry. V marci už napríklad stihla obviniť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zo snáh o rozpútanie tretej svetovej vojny a jadrového konfliktu. T. Gabbardová je známa podporovateľka konšpiračných teórií a zástankyňa proruských postojov. Jej bývalí asistenti prezradili, že pravidelne čítala a zdieľala propagandu publikovanú ruskou štátnou televíziou RT.

Americkú spravodajskú sieť však ohrozuje aj samotný D. Trump. Ten nedávno na týždeň zastavil zdieľanie informácií s Ukrajinou, aby na ňu v rámci rokovaní o prímerí s Ruskom vyvinul tlak. Okrem toho sa Kanade vyhrážal anektovaním a dokonca aj vylúčením z aliancie. Zatiaľ však spravodajské informácie medzi USA a ich spojencami naďalej voľne prúdia.

Situácia sa môže vyvinúť tromi smermi. Prvou možnosťou je, že Amerika naplní svoju hrozbu a vylúči Kanadu z Piatich očí. V rámci druhej začnú znepokojení spojenci sami obmedzovať zdieľanie informácií so Spojenými štátmi alebo hľadať nových partnerov. Podľa tretieho scenára by D. Trumpova vojna proti federálnej byrokracii a politizácia spravodajskej komunity ochromila amerických špiónov a spôsobila chaos, ktorý by sa preniesol aj na spojencov.

Príde o veľa

D. Trump zaujíma voči Rusku čoraz ústretovejší postoj. Spojenci sa aj z tohto dôvodu boja ohrozenia svojich zahraničných agentov, ktorých identita by mohla byť neúmyselne odhalená. Každá spravodajská agentúra totiž považuje ich ochranu a bezpečnosť za posvätný záväzok.

Ak by došlo k jeho porušeniu, naštrbilo by to vzájomnú dôveru, v dôsledku čoho by niektoré spravodajské služby mohli obmedziť zdieľanie informácií s Washingtonom. Spojenci vrátane Izraela, Saudskej Arábie a členov Piatich očí už hľadajú možnosti, ako upraviť existujúce protokoly. Aliancia totiž vždy fungovala na predpoklade, že sa členovia medzi sebou navzájom nebudú špehovať. Na túto istotu sa už zrejme viac spoliehať nemôžu.

Spojené štáty pritom majú veľa čo stratiť. Kanada vedie od 40. rokov 20. storočia signálne spravodajstvo v Arktíde. Británia zas výrazne investuje do kryptografie a Austrália je kľúčová pre sledovanie čínskej aktivity v Ázii. Bez aliancie by USA riskovali stratu prístupu k spravodajským informáciám o Číne a Rusku vrátane ich plánov v oblastiach budovania vplyvu.