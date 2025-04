Rebríčky najkrajších miest sa väčšinou riadia subjektívnymi preferenciami ich zostavovateľov. Britský portál Online Mortgage Advisor sa však podujal zostaviť rebríček najatraktívnejších miest z pohľadu vedy. Porovnával turisticky významné mestá sveta na základe zlatého rezu.

Zlatý rez je matematickým vyjadrením proporcií, ktoré človek hodnotí ako atraktívne. Autori rebríčka skúmali, nakoľko sa najvýznamnejšie budovy a ulice v jednotlivých mestách zhodujú so zlatým rezom. Súčasťou hodnotenia bolo 2 400 budov a stovky ulíc. Podľa percentuálneho podielu budov zhodujúcich sa so zlatým rezom získali jednotlivé mestá konečné skóre.

TREND prináša top desiatku najkrajších svetových miest podľa portálu Online Mortgage Advisor. Súčasťou rebríčka sú len väčšie, respektíve turisticky významné mestá, takže sa nedá považovať za vyčerpávajúci. Zaujímavé je, že ak by sa do globálneho rebríčka zarátali aj menšie mestá, mnohé by z top ten vytlačili veľkých hráčov. Platí to napríklad o anglickom Chesteri, ktorý by zatienil aj lídra tohto rebríčka.

Zdroj: Shutterstock

10. Miláno

skóre: 75,1

Miláno je pre mnohých cestovateľov diskutabilná destinácia. Niektorí z nich tvrdia, že mesto nie je príliš scénické a okrem slávneho dómu či opery je pre nich pomerne nezaujímavé, no iní si ho zasa nevedia vynachváliť. Páči sa im mix pamätihodností a novších stavieb, ktoré pre turisticky významné talianske mestá nie sú príliš typické. Miláno sa stalo v 20. storočí talianskym laboratóriom modernej architektúry.

Pre mnohých sú lákadlom nákupné ulice a pasáže. Centrum regiónu Lombardia je charakteristické striedmou eleganciou – čistými líniami, sklom, kovom či betónom.