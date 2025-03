Britská spotrebiteľská organizácia Which, ktorá sa zameriava na nezávislé recenzie produktov a služieb, publikovala vo februári rebríček najlepších leteckých spoločností. Tento rebríček vznikol na základe recenzií takmer ôsmich tisícok respondentov, ktorí spolu hodnotili viac než deväťtisíc letov.

Cestujúci hodnotili spoľahlivosť dopravcu, komfort sedadiel, boarding, služby na palube, zákaznícky servis či hodnotu za peniaze. Pozrite si najskôr rebríček piatich najlepších dopravcov na krátke vzdialenosti, za ktorým nasleduje rebríček piatich najhorších spoločností.

Päť najlepších dopravcov na krátke vzdialenosti

Zdroj: Shutterstock

5. Aegean Airlines

hodnotenie zákazníkov: 67 %

Piatou najlepšou leteckou spoločnosťou na krátke vzdialenosti je najväčší grécky prepravca Aegean Airlines. Na takúto vysokú priečku ho však nevynieslo to, že by bol výnimočne spoľahlivý z hľadiska včasných odletov, a ani to, že by sa vyznačoval výnimočným pohodlím sedadiel. V týchto ukazovateľoch mierne zaostal aj za spoločnosťami, ktoré sa v rebríčku umiestnili nižšie. Uvedené nedostatky však vyvážili solídne hodnotenia v ďalších kritériách a tiež zanedbateľný podiel zrušených letov na poslednú chvíľu.

Aegean prevádzkuje pravidelné lety od roku 1999. V súčasnosti lieta do viac než 150 destinácií, na čo využíva vyše 80 lietadiel z dielne Airbus.