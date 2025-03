Viacero pôžičiek do jednej si spája najčastejšie 31 percent ľudí vo veku od 41 do 50 rokov. Za vlaňajšok sa medziročne zvýšil počet konsolidácií o 87 percent, k čomu prispel aj nárast počtu osôb, ktorí si vybavujú konsolidácie plne online. Priemerne si ľudia spájali viaceré úvery do jedného spolu vo výške 8 748 eur. Častejšie si ich zlučovali ženy, a to 52 percent oproti 48 percentám mužov. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit.

„Viacero úverov do jedného si najčastejšie zlučujú Slováci vo veku od 41 až 50 rokov. Na túto vekovú kategóriu pripadá z celkového počtu konsolidácií skoro tretina. Ďalšou veľmi početnou skupinou sú ľudia medzi päťdesiatkou a šesťdesiatkou, ktorí tvoria ďalšiu štvrtinu. Naopak, mladí ľudia si zlučujú pôžičky omnoho menej. Je to spôsobené aj tým, že ich ešte spravidla majú dojednaných menej ako tí starší,“ vysvetlil vedúci oddelenia úverové propozície a poistenie zo spoločnosti Roman Žák s tým, že napríklad 31- až 35-roční Slováci tvoria len šesť percent z celkového počtu konsolidácií a 26- až 30-roční dokonca ešte o dve percentá menej.

Za vlaňajší rok sa medziročne zvýšil počet konsolidácií pôžičiek o 87 percent. Súvisí to podľa neho s výrazným nárastom vybavovania žiadostí o konsolidáciu cez internet aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá ľuďom poskytuje prehľadné spravovanie ich financií. Celý proces je pre Slovákov rýchlejší a jednoduchší. Medziročne spoločnosť zaznamenala štvornásobný nárast plne online vybavených konsolidácií.

Zlúčenie akýchkoľvek pôžičiek do jednej je efektívnym spôsobom, ako ušetriť napríklad na úrokoch, ale aj poplatkoch za viaceré úvery. Výhodou je aj to, že konsolidujúci človek môže získať navyše dodatočnú voľnú hotovosť v rámci jednej pôžičky. „Po zlúčení úverov už ľudia nemusia uhrádzať viaceré mesačné splátky ani poplatky za vedenie účtov vo viacerých bankách. Splácajú už len jeden úver, čím sa dá spravidla dostať aj k nižším úrokom, a tým pádom aj k nižšej mesačnej splátke. Taktiež si nemusia strážiť viacero termínov splátok, keďže už majú po novom len jediný,“ dodal ombudsman klientov spoločnosti Miroslav Zborovský.

Spájanie pôžičiek sa oplatí nielen ľuďom s veľkými dlhmi, ale aj tým s menšími pôžičkami. Previesť a zlúčiť je možné nielen pôžičky, ale aj kreditné karty, nákupy na splátky či leasing, vďaka čomu môžu ľudia ušetriť. Rovnako je možné kombinovať produkty z bánk aj nebankových spoločností.