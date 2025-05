Nahradiť americkú vojenskú prítomnosť v Európe by trvalo približne 25 rokov a stálo okolo bilióna dolárov, vyplýva z analýzy Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS).

Hypotetické stiahnutie USA by výrazne oslabilo obranyschopnosť európskych členov NATO, ktorí by čelili rozsiahlym kapacitným medzerám. Náklady by zahŕňali jednorazové výdavky na obstaranie vojenskej techniky v rozsahu 226 až 344 miliárd dolárov a ďalšie náklady spojené s údržbou.

Najdrahšou položkou na nákupnom zozname by bolo 400 taktických bojových lietadiel, ďalej 20 torpédoborcov a 24 rakiet zem-vzduch dlhého doletu. IISS tiež odhadol, že v prípade rozsiahlej vojenskej operácie na odrazenie ruského útoku by náklady na nahradenie amerického personálu - odhadom 128-tisíc vojakov - presiahli 12 miliárd dolárov.

Iinštitút nezapočítal niektoré ďalšie položky, ktoré je zložité vyčísliť. Patria sem náklady na velenie, koordináciu činností, oblasť vesmíru, spravodajskú činnosť, ale aj na jadrové zbrane.

Európania by taktiež museli obsadiť niektoré najvyššie pozície v rámci Aliancie, ako napríklad post vrchného veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR), na ktorom podľa dohody v rámci NATO pôsobil vždy Američan a ktorý je po generálnom tajomníkovi Aliancie druhou najvyššou funkciou v NATO.

Vyplniť medzeru po Spojených štátoch by si vyžadovalo čas, dlhodobé politické záväzky aj ambicióznejšie investície zo strany Európy. Avšak ani za predpokladu neobmedzenej politickej vôle a dostatku finančných prostriedkov by európsky zbrojársky priemysel v krátkodobom časovom horizonte nebol schopný uspokojiť zvýšený dopyt. Výrobcovia by si museli poradiť s prekážkami v dodávateľskom reťazci, nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov a finančnými i regulačnými obmedzeniami.