Takzvané constraint payments, teda platby za vypnutie veterných turbín s cieľom vyvážiť sieť, už za prvé dva mesiace roka 2025 dosiahli 252 miliónov libier (302,08 mil. eur). To je o 60 percent viac ako v rovnakom období minulého roka. Tieto platby, ktoré financujú odberatelia cez účty za energiu, dosahujú v priemere 4,3 milióna libier denne (5,15 mil. eur).

Bývalý vládny poradca a zakladateľ kampane Britain Remade Sam Richards tvrdí, že súčasný systém je neudržateľný. „Vypínanie lacnej veternej energie v čase, keď fúka, spôsobuje zbytočné náklady pre spotrebiteľov. Tento rok sme dosiahli štvrť miliardy libier dvakrát rýchlejšie ako minulý rok,“ uviedol pre The Telegraph.

K obmedzovaniu výroby dochádza pre úzke miesta v elektrickej sieti, ktoré bránia efektívnemu prenosu energie zo severu na juh krajiny. Keď veterná farma dostane povolenie na výrobu, ale nemôže dodávať elektrinu do siete, dostáva namiesto toho kompenzáciu prostredníctvom constraint payments. Najväčšia škótska pobrežná veterná farma Seagreen tak minulý rok získala 65 miliónov libier (78,05 mil. eur) len za obmedzenie svojej produkcie.

Niektorí odborníci kritizujú súčasný systém a tvrdia, že je šokujúco neefektívny. Dôvodom je jednotná cena veľkoobchodnej elektriny v celej krajine, ktorá udržiava ceny na juhu umelo nízke a na severe a v Škótsku naopak vyššie.

Navrhujú preto zaviesť regionálny cenový systém, v ktorom by ceny elektriny odrážali ponuku a dopyt v jednotlivých oblastiach. Podľa Octopus Energy by takýto model nielen znížil účty za elektrinu, ale aj eliminoval veľkú časť zbytočných výdavkov. Navyše by motivoval developerov veterných a solárnych fariem, aby stavali bližšie k mestám, čím by sa znížila potreba výstavby nových elektrických vedení.