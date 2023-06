Národná diaľničná spoločnosť oznámila výbercovi mýta, spoločnosti SkyToll, že trvá na pokračovaní poskytovania služby podľa zmluvy do konca roka 2024.

Ako v piatok informovala, enormné prieťahy v súvislosti s viacnásobným uplatnením revíznych postupov v tendri na nové mýto spôsobili, že aplikácia a zavedenie nového a efektívnejšieho mýta pre štát aj dopravcov nastane neskôr, a to napriek jej ambíciám.

S novým systémom vyčkávajú

„Naďalej však vyvíjame maximálne úsilie na príchode EETS poskytovateľov na slovenský mýtny trh. Aj počas tohto roka, aj počas roka 2024 budeme pracovať na tom, aby sme nákladovosť mýta čo najviac znížili,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Eva Žgravčáková. Z niekdajších takmer 50 percent je už v súčasnosti nákladovosť na omnoho nižšej úrovni.

Diaľničiari pôvodne uvažovali o zavedení nového mýtneho systému od začiatku roka 2023 po uplynutí zmluvy so SkyToll-om koncom minulého roka. Pre predlžovanie tendra na vybudovanie nového mýta, trvajúceho už dva a pol roka, sa dohodli so súčasným výbercom mýta na pokračovaní služby najprv do konca tohto roka.

Keďže súťaž stále neukončili a musia znova vyhodnotiť ponuky na základe opakovaných námietok a rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, aktuálny výberca mýta bude pokračovať aj v budúcom roku.

Opakované vyhodnotenie

Nové námietky už skôr podal uchádzač na treťom mieste podľa doterajších dvoch vyhodnotení ponúk v mýtnom tendri z vlaňajšieho mája a januára tohto roka. Ide o slovenskú spoločnosť Data System Soft 2, s ponukou zhruba 38,4 milióna eur bez DPH. Najnižšiu cenu navrhla česká spoločnosť CzechToll, a to 13,8 milióna eur bez DPH.

Podľa diaľničiarov ponúkla najlepší pomer ceny a kvality za celú zákazku a určili ju za úspešnú aj po poslednom opakovanom vyhodnotení.

Subdodávateľom CzechTollu je SkyToll, ktorý vyberá mýto na Slovensku. Na druhom mieste zostala medzinárodná skupina dodávateľov Vendeka Group na čele s českou firmou Optokon, s cenou 15,8 milióna eur bez DPH. Celková cena zákazky mala pri hodnotení váhu maximálne 65 bodov a odozva služieb prevádzkovej podpory elektronického mýtneho systému 35 bodov.

Odhadovaná hodnota zákazky plánovanej na viac ako jedenásť rokov bola 41,8 milióna eur bez DPH, vrátane opcie na päť rokov.