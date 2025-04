Výskumy ukazujú, že muži sa zvyknú doktorom vyhýbať alebo odkladať prehliadky oveľa viac než ženy. Dokonca aj vtedy, keď im príznaky sťažujú život alebo prerastú do chronického stavu. Online prieskum Cleveland Clinic, do ktorého sa zapojilo 1 174 mužov vo veku 18 a viac rokov, zistil, že 72 percent opýtaných by sa radšej venovalo domácim prácam, než by išlo k lekárovi.

Podceňovanie príznakov však môže mať vážne zdravotné dôsledky, a to najmä s pribúdajúcim vekom. Tu je päť symptómov, ktoré by muži po štyridsiatke nemali ignorovať:

1. Chronická únava

Chronická únava môže mať súvis so srdcovými ochoreniami. Jedna štúdia zistila, že muži so stredne vysokou až vysokou úrovňou vyčerpania mali 2,7-krát vyššie riziko infarktu v priebehu piatich rokov a 2,25-krát vyššie v priebehu desiatich rokov. Odhalila aj silnú koreláciu medzi vysokým krvným tlakom a stredne vysokou až vysokou úrovňou vyčerpania u dvoch tretín respondentov. Únava môže súvisieť aj ďalšími vážnymi ochoreniami vrátane depresie, ktorá zvyšuje riziko infarktu a mozgovej príhody.

2. Nepríjemné pocity na hrudi

Pocit tlaku a bolesti na hrudi neradno podceniť, pretože je jedným z najčastejších príznakov srdcového infarktu u mužov. Ľudia ho často berú na ľahkú váhu a pripisujú iným stavom vrátane bežných tráviacich problémov. „Neignorujte bolesť na hrudi a nechoďte spať v domnienke, že ide o reflux,“ zdôraznil pre magazín Fortune doktor Steven Lamm.

3. Opuch dolných končatín

Opuch dolných končatín (edém) je často prvým príznakom srdcového zlyhania. Hromadenie tekutiny v nohách, chodidlách a rukách nastáva, keď srdce nie je dostatočne silné, aby efektívne pumpovalo krv, čo spôsobuje jej hromadenie v tkanivách. Niektoré výskumy naznačujú, že edém môže byť indikátorom progresívneho srdcového zlyhania.

Súvisieť môže aj s inými zdravotnými problémami, akými sú ochorenia obličiek, cirhóza pečene a poruchy štítnej žľazy. Vyvolať ho dokáže aj dlhé sedenie či nadmerná konzumácia slaných jedál. Ak sa opuch objavuje pravidelne, je načase navštíviť lekára.

4. Znížená tolerancia fyzickej námahy

Každý človek má dni, keď má menej energie. Ak sa však pri kráčaní po schodoch či cvičení opakovane zadýcha viac než zvyčajne, treba zbystriť pozornosť. „Neignorujte dýchavičnosť ani pokles tolerancie fyzickej aktivity, pretože to môže byť veľmi dôležitý signál, že sa vám upchávajú koronárne tepny,“ varoval doktor S. Lamm.

5. Absencia ranných erekcií

Erektilná dysfunkcia môže byť príznakom aterosklerózy, teda hromadenia plaku v tepnách. Strata pravidelných ranných erekcií by mala vždy viesť k čo najskoršej návšteve lekára a kompletnému vyšetreniu kardiovaskulárneho systému.