Elon Musk sa opäť raz rozhodol, že nebude mlčať. Tentokrát namieril svoju kritiku priamo do Bieleho domu – a rovno ponad hlavu Trumpovho hlavného obchodného stratéga. Dôvodom je prudká colná ofenzíva USA voči Číne, ktorá by mohla poriadne zamávať svetovým obchodom. A najmä – Muskove impérium to môže stáť miliardy.

Počas víkendu sa E. Musk snažil priamo kontaktovať Donalda Trumpa, aby ho presvedčil o zmiernení colnej politiky. Neúspešne. D. Trump už totiž medzitým stihol vyhlásiť, že k minulý týždeň oznámeným 34-percentným clám pridá ďalších 50 percent na čínske importy.

E. Musk síce ostal bez želaného výsledku, ale rozhodne nie ticho. Na sociálnej sieti X zverejnil video, kde zosnulý ekonóm Milton Friedman vysvetľuje genialitu voľného obchodu – pomocou obyčajnej drevenej ceruzky. Presne týmto štýlom E. Musk naznačuje: trh má fungovať slobodne, bez politických zásahov a bez ciel.

Táto verejná roztržka je najvýraznejším rozkolom medzi Trumpom a jedným z jeho najväčších priaznivcov. Zakladateľ Tesly vlani nalial do republikánskej kampane takmer 290 miliónov dolárov a momentálne vedie „boj“ o neúprosné osekávanie byrokratických nákladov v rámci vládnej agentúry DOGE Service. No na tému ciel a migrácie má s Trumpovou garnitúrou stále viac výhrad.

V sobotu si E. Musk „posvietil“ na muža, ktorý má Trumpovu colnú doktrínu na svedomí – Petra Navarra, obchodného poradcu Bieleho domu. A nebral si servítku pred ústa. „PhD z Harvardu z ekonómie je skôr mínus než výhoda,“ napísal E. Musk ironicky na sociálnej sieti X.

V utorok ráno zaútočil znovu. Reagoval na Navarrovo vyjadrenie pre CNBC, kde ho zosmiešnil ako montéra áut, nie výrobcu. E. Musk v odpovedi napísal: „Navarro je naozaj idiot.“ A pokračoval: „Je hlúpejší než vrece tehál.“

Tesla has the most American-made cars. Navarro is dumber than a sack of bricks. @IfindRetards @RealPNavarro https://t.co/gECgtZt5Sc — Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2025

Na obhajobu Tesly dodal, že ide o najvertikálnejšie integrovanú automobilku v USA s najvyšším podielom amerických komponentov. „Nech sa Navarro opýta svojho vymysleného experta Rona Varu,“ narážal E. Musk na známy fakt, že P. Navarro si do vlastných kníh vložil fiktívneho analytika – anagram vlastného mena. P. Navarro na tieto výpady nereagoval.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová sa k ostrej výmene vyjadrila diplomaticky: „Máme tu dvoch ľudí s veľmi odlišnými názormi na obchod a clá. Chlapci budú chlapci, nech si to vyriešia. Vy by ste sa ale mali tešiť, že máme najtransparentnejšiu administratívu v histórii.“

E. Musk však nezostal len pri clách. Jeho víziu „slobody v podnikaní“ počas víkendu predstavil aj vo videorozhovore s talianskym vicepremiérom Matteom Salvinim. Načrtol víziu budúcnosti užších hospodárskych väzieb medzi Spojenými štátmi a Európou. E. Musk sa vyslovil za „situáciu s nulovými clami“, čím by sa v skutočnosti vytvorila zóna voľného obchodu medzi oboma regiónmi.

Zdôraznil, že takéto usporiadanie by podporilo silnejšie partnerstvá a hospodársky rast. E. Musk okrem toho vyzval na voľný pohyb pracovníkov cez Atlantik a uviedol: „Ak chcú ľudia pracovať v Európe alebo Severnej Amerike, malo by im to byť umožnené.“ Jeho vyjadrenia v čase zvýšeného obchodného napätia medzi americkou administratívou a zvyškom sveta môžu podnietiť ďalších „skrytých“ kritikov D. Trumpa k nesúhlasu s jeho krokmi.

E. Musk sa tak znova ocitá v pozícii technologického vizionára, ktorý sa nebojí ísť proti prúdu – ani proti prezidentovi, ktorého sám finančne podporoval. Či mu to tentokrát prinesie výhru, alebo len ďalšie titulky, ukáže čas. Obchodná vojna sa mení aj na vojnu eg.