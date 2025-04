Americký miliardár Elon Musk, ktorý je poradcom prezidenta Donalda Trumpa a dôležitým sponzorom jeho prezidentskej kampane, by privítal vznik bezcolnej zóny medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou. V sobotu (5. 4.) to povedal pri vystúpení na zjazde talianskej strany Liga, napísali agentúry. Musk by tiež privítal voľnejšie pravidlá pre pracovnú migráciu medzi USA a EÚ. Spojené štáty zaviedli plošné clo na dovoz tovaru zo zahraničia, ktoré v prípade EÚ bude napokon predstavovať 20 percent.

„Spojené štáty a Európa by podľa mňa nakoniec mali smerovať k nulovým clám a vytvoreniu zóny voľného obchodu," uviedol Musk vo svojom vystúpení. Dodal, že dúfa v úzke partnerstvo medzi Spojenými štátmi a Európou.

To by sa podľa neho malo prejaviť aj v miernejšej regulácii pracovnej migrácie. „Ak si niekto želá pracovať v Európe alebo v Severnej Amerike, tak by mu to malo byť podľa mňa povolené," uviedol Musk s tým, že o tom hovorí aj s Trumpom. Súčasný prezident naopak sľubuje migráciu obmedziť a vyhostiť veľký počet ľudí zo Spojených štátov.

Musk prehovoril na zjazde talianskej krajne pravicovej strany Liga. Jej šéf Matteo Salvini patrí podľa agentúry AFP k veľkým priaznivcom amerického miliardára. Salvini patrí medzi talianskych vládnych politikov, ktorí dávajú najavo, že sa neželajú, aby EÚ dôrazne reagovala na nové americké clá. V tomto duchu sa vyjadrila aj talianska premiérka Giorgia Meloniová, podľa ktorej clá síce spôsobia problémy, ale nie sú žiadnou katastrofou. Na zníženie napätia so Spojenými štátmi dnes vyzval aj ďalší čelný politik Ligy minister financií Giancarlo Giorgetti.