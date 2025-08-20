Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhlásilo výzvu „AI dni“. Podporí 100 základných a stredných škôl, ktoré budú organizovať podujatia o praktickom a zodpovednom využívaní umelej inteligencie.
Školy môžu získať príspevok do 2 000 eur, žiadosti sa podávajú do 7. septembra online. Projekt má ukázať učiteľom, ako AI šetrí čas a obohacuje vyučovanie.
Ministerstvo podporí najlepšie projekty s realizáciou od 1. októbra do 7. novembra. Celkový rozpočet dosahuje 200-tisíc eur z Programu Slovensko 2021 – 2027. Financie pôjdu na nákup AI nástrojov a organizačné náklady.
Každá zapojená škola môže nominovať učiteľa, ktorý pripraví praktický výstup o využití AI vo vzdelávaní. Za prácu získa odmenu 400 eur a možnosť prezentovať riešenie odbornej komunite.