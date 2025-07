Najnovšie vedecké poznatky presúvajú pozornosť od tradičných varovaní pred rizikom kardiovaskulárnych ochorení či rakoviny k ďalšiemu závažnému problému: rozsiahla štúdia totiž naznačuje, že konzumácia spracovaného červeného mäsa môže nepriaznivo ovplyvňovať aj funkcie ľudského mozgu. Spracované mäso je také, ktoré bolo konzervované údením, solením, fermentáciou, sušením alebo pridaním chemických konzervantov. Typicky ide o produkty ako šunka, saláma, párky, klobásy či slanina.

Vedci z Harvardu analyzovali údaje od viac než 133-tisíc zdravotníkov počas 40 rokov. Tí, ktorí pravidelne jedli aspoň štvrtinu porcie spracovaného mäsa denne – teda asi 20 gramov – mali o 13 percent vyššie riziko demencie a o 14 percent vyššie riziko zhoršenej pamäti. Každá ďalšia porcia denne pridala mozgu takmer 1,7 roka starnutia navyše.

Svetová zdravotnícka organizácia klasifikuje červené mäso ako „pravdepodobne karcinogénne pre ľudí“. Pravidelná konzumácia je spojená s vyššou mierou výskytu rakoviny hrubého čreva, žalúdka, prostaty a prsníka. Varenie červeného mäsa pri vysokých teplotách alebo jeho spracovanie (najmä údenie) vytvára karcinogénne zlúčeniny, ako sú N-nitrózo zlúčeniny a heterocyklické amíny.

Štúdie ukazujú, že vysoká konzumácia spracovaného mäsa súvisí so zhoršenou kognitívnou výkonnosťou, vrátane pamäti, verbálnej plynulosti a orientácie. Spracované mäso obsahuje nitráty a pokročilé produkty glykácie, ktoré môžu zvyšovať zápal a oxidačný stres v mozgu.

Trojitá rana pre váš mozog

Autori štúdie upozorňujú, že vysoký obsah sodíka, nasýtených tukov a chemických prísad, ako sú dusičnany a dusitany, predstavuje podľa nich „smrteľnú“ kombináciu. Tieto látky spôsobujú oxidačný stres, zvyšujú krvný tlak, zhoršujú funkciu neurónov a urýchľujú poškodzovanie mozgového tkaniva.

„Takéto potraviny pôsobia na mozog ako pomalý jed,“ hovorí Daniel Wang, hlavný autor štúdie a profesor výživy na Harvardovej škole verejného zdravia v Bostone, Massachusetts. „Zvyšujú zápal, zhoršujú krvný obeh v mozgu a potláčajú tvorbu nových nervových buniek.“

Kurča, ryby a šošovica namiesto salámy

Zmena jedálnička môže mať pre mozog citeľné výhody. Výskumníci zistili, že nahradenie jednej dennej porcie spracovaného mäsa rastlinnými bielkovinami – ako sú orechy či strukoviny – znížilo riziko demencie o 19 percent a „omladilo“ kognitívne funkcie o viac než rok.

Podobne priaznivé účinky malo aj nahradenie spracovaného mäsa rybami a kuracím mäsom. Pravidelná konzumácia rýb, ktoré obsahujú omega-3 mastné kyseliny, bola spojená s nižším výskytom Alzheimerovej choroby. „Nie je to len o tom, čo vynecháte,“ zdôrazňuje D. Wang. „Ide aj o to, čím to nahradíte – rastlinné bielkoviny, orechy, ryby a strukoviny majú množstvo ochranných účinkov.“

Vedci priznávajú, že ich zistenia sú observačné – teda ukazujú súvislosť, nie priamu príčinu. Nemožno vylúčiť, že za výsledkami môžu stáť aj iné faktory ako napríklad celkový životný štýl či genetika. No nejde o ojedinelý výskum.

Britská štúdia na vzorke 500-tisíc ľudí ukázala, že denná konzumácia len 30 gramov spracovaného mäsa zvýšila riziko demencie o 44 percent a riziko Alzheimerovej choroby o 52 percent. Naopak, konzumácia nespracovaného červeného mäsa bola spojená s nižším výskytom demencie.

Mozog si zaslúži viac než párky

Neurologička Yian Guová z Kolumbijskej univerzity zdôrazňuje, že kľúčom k lepšiemu zdraviu nie je len samotná zmena stravovacích návykov, ale najmä ich dlhodobé udržanie, pričom aj drobné úpravy môžu priniesť výrazné zdravotné prínosy. Jej vlastný výskum potvrdzuje, že strava bohatá na ovocie, zeleninu, orechy, celozrnné produkty a strukoviny je spojená s menším úbytkom mozgového tkaniva v starobe.

Ak ráno automaticky siahate po chlebe so salámou, zamyslite sa. Možno tým váš mozog pomaly a nenápadne trpí. Vymeniť tieto potraviny za rybu, hummus, či fazuľovú nátierku nie je len zdravšie – je to krok k lepšej pamäti, nižšiemu riziku demencie a celkovo dlhšiemu mentálnemu zdraviu.