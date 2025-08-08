Skupina MOL dosiahla v druhom štvrťroku zisk pred zdanením 236 miliónov dolárov, čo predstavuje medziročný pokles o 56 percent. Kvartálne výsledky negatívne ovplyvnilo spomalenie regionálneho makroekonomického prostredia.
„Na základe výsledkov za prvý polrok sme potvrdili náš celoročný výhľad, aj keď od februára sa riziká pri jeho dosahovaní zvýšili v dôsledku väčšej volatility externých podmienok,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Zsolt Hernádi.
„Prehlbujeme strategickú spoluprácu s azerbajdžanskými a kazašskými partnermi, čo nám dovoľuje robiť dôležité kroky v oblasti spoločného prieskumu, ťažby a diverzifikácie dodávok ropy,“ priblížil.