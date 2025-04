Pred šiestimi rokmi sa otváranie továrne Louis Vuitton v Texase nieslo vo veľkom štýle. Na slávnostnom prestrihnutí pásky sa zúčastnil aj vtedajší prezident USA Donald Trump a šéf LVMH Bernard Arnault.

Závod mal byť symbolom prestíže, lokálnej výroby a riešením potenciálnych colných bariér pre európske produkty. No odvtedy sa tento ambiciózny projekt stretol s množstvom problémov.

Podľa bývalých zamestnancov sa texaský závod dlhodobo radí medzi najmenej výkonné v rámci celosvetovej siete Louis Vuitton, uvádza agentúra Reuters.

Dôvodom sú najmä ťažkosti s náborom kvalifikovaných remeselníkov schopných spĺňať vysoké štandardy značky. Inštruktáž výroby niektorých detailov, ako napríklad vnútorných vreciek ikonickej kabelky Neverfull, trvala roky.

Chyby pri strihaní, príprave a montáži viedli k nadmernému odpadu – podľa jedného zo zdrojov sa znehodnotilo až 40 percent kože. Pre porovnanie, bežný priemer v odvetví je okolo dvadsať percent.

Niektorí zamestnanci priznali, že v snahe splniť denné kvóty sa uchyľovali k zakrývaniu defektov – napríklad tepelne upravovali kožu, aby skryli chyby v šití, spomína agentúra. Niektorí nadriadení tieto praktiky údajne tolerovali, hoci vedenie tvrdí, že také prípady sú minulosťou.

Napriek tomu, že kabelky vyrobené v Texase nesú označenie „Made in USA“, prémiové modely sa stále vyrábajú inde. Texaský závod sa zameriava najmä na menej sofistikované modely, ktoré sa predávajú v rozmedzí od jeden a pol tisíc až po tritisíc dolárov.

Skupina LVMH pôvodne plánovala zamestnať v tamojšej prevádzke do piatich rokov päťsto ľudí, neskôr hovorila o tisícke pracovných miestach. V roku 2025 však zamestnávala menej ako tristo pracovníkov.

Na projekt však nezanevrela a investovala do výstavby druhej výrobnej haly, pričom plánuje do Texasu presunúť aj časť výroby z Kalifornie. Podľa vedenia je továreň stále nová a firma sa učí, ako efektívne rozvíjať kvalitné remeslo aj mimo Európy. Napriek výzvam zostáva cieľ jasný: každý výrobok musí spĺňať prísne štandardy Louis Vuitton – bez ohľadu na to, kde bol vyrobený, uzatvára Reuters.