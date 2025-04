Za posledných desať rokov si čoraz viac rodičov osvojilo filozofiu hnutia FIRE. Jeho podstatou sú dosahovanie finančnej nezávislosti a odchod do predčasného dôchodku. Vyznávači sa preto primárne zameriavajú na splácanie dlhov, dlhodobé investovanie a budovanie pasívnych príjmov.

Niektorí sa však snažia finančnú gramotnosť vštepiť aj deťom. Učia ich investovať či zostavovať rozpočet. Keďže sa školy týmto témam vôbec nevenujú, rodičia chcú, aby ich deti išli proti prúdu a začali sa vzdelávať čím skôr.

Dcéra Ramat Oyetunjiovej si už v deviatich rokoch „privyrábala“ umývaním áut susedov. Úspory investovala do akciového portfólia a spolu s mamou vydala knihu pre deti, v ktorej sa venovala peniazom. „Ak deti začneme o financiách učiť skôr, je to skvelý spôsob, ako v nich rozvíjať finančnú gramotnosť a budovať generačné bohatstvo,“ vysvetlila portálu Business Insider R. Oyetunjiová, ktorá odišla do dôchodku v 44 rokoch.

Cha'Lea Stafford má dvoch synov – 11-ročného a 17-ročného. Obaja už podnikajú, pričom ten mladší predáva kurz, kde rovesníkov učí, ako zarobiť svojich prvých 500 dolárov. Podľa hrdej matky rozumejú peniazom oveľa lepšie ako ona v ich veku. „Investujú. Podnikajú. Vnímajú bohatstvo ako nástroj, nie iba čísla," dodala.

Niektorí rodičia ale nie sú s prístupom hnutia FIRE úplne stotožnení. Boja sa, že ak deti začnú o financiách učiť priskoro, pripravia ich o detstvo. Iným robí obavy práve predčasný odchod do dôchodku. Majú totiž pocit, že ak doň sami odídu, deti ich neuvidia tvrdo pracovať a nevytvoria si správne pracovné návyky.

Podľa odborníkov je pri rozvíjaní finančnej gramotnosti kľúčová najmä jednoduchosť. Susan Hirshmanová, riaditeľka správy majetku v Schwab Wealth Advisory, odporúča rodičom učiť deti o peniazoch na situáciách zo života. Začať môžu vreckovým a sporením.

Vhodné je stanoviť si v tejto súvislosti nejaký cieľ alebo konečnú sumu. Deti si napríklad môžu tvoriť rozpočet na najbližšiu dovolenku, kde ho minú na suveníry či zábavné aktivity. „Tieto praktické skúsenosti budujú sebavedomie a pripravujú pôdu pre múdre finančné rozhodnutia v budúcnosti,“ dodala S. Hirshmanová.