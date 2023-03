Výkonná rada Medzinárodného menového fondu (MMF) v piatok schválila štvorročný úverový program pre Ukrajinu v hodnote 15,6 miliardy dolárov (14,35 miliardy eur). Agentúre Reuters to povedal zdroj oboznámený so situáciou. Ukrajina sa tak podľa Reuters stala prvou krajinou zapojenou do aktívneho vojenského konfliktu, ktorej MMF odsúhlasil veľký úverový program.

Fond už minulý týždeň ohlásil, že sa s Ukrajinou dohodol na podobe programu. „Hlavným cieľom programu je udržať ekonomickú a finančnú stabilitu, obnoviť udržateľnosť dlhu a podporiť zotavenie Ukrajiny na ceste k vstupu do Európskej únie v povojnovom období,“ uviedol člen tímu MMF Gavin Gray.

Ekonomická aktivita na Ukrajine sa v minulom roku podľa MMF v dôsledku vojny prepadla o 30 percent, v najbližších štvrťrokoch ale menový fond očakáva postupné oživovanie ekonomiky. „Aktivita sa zotavuje z vážnych škôd, ktoré utrpela infraštruktúra. Pretrvávajú však negatívne faktory, vrátane rizika ďalšej eskalácie konfliktu,“ uviedol minulý týždeň Gray.