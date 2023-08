Existuje niekoľko spôsobov, ako si človek dokáže vybudovať bohatstvo. Môže napríklad založiť startup alebo zdediť väčší obnos peňazí či drahú nehnuteľnosť. Pre väčšinu ľudí je ale budovanie bohatstva behom na dlhé trate, ktorý si vyžaduje efektívnu stratégiu. Tá môže zahŕňať niekoľko zložiek vrátane rozpočtovania, investovania a dobrého hospodárenia s peniazmi, píše portál CNBC.

Plat na prvom mieste

Najdôležitejším faktorom pri budovaní bohatstva je podľa výsledkov nedávneho prieskumu spoločnosti Empower plat. S týmto tvrdením súhlasilo až 67 percent mileniálov a predstaviteľov generácie Z. Plat je podľa nich pri budovaní bohatstva dôležitejší než stabilné pracovné miesto či život bez dlhov a na úrovni, ktorú si môžu dovoliť.

Vysoký plat však nie je ukazovateľom skutočného bohatstva. Nie je ani zárukou toho, že sa človek nachádza v dobrej finančnej situácii. Ak tieto peniaze nie sú využité efektívne, nemusia vôbec prispievať k rastu majetku, tvrdia experti.

Indexové fondy

„Skutočným kľúčom k budovaniu bohatstva sú peniaze, ktoré vám z platu ostanú,“ hovorí Scot Johnson, hlavný investičný riaditeľ spoločnosti Adell, Harriman and Carpenter. Časť výplaty si človek môže odložiť na sporiaci účet v banke, pretože by mal vždy mať k dispozícii hotovostnú rezervu v prípade nečakaných výdavkov. Ďalšiu časť peňazí môže investovať do aktív, akými sú akcie, dlhopisy či nehnuteľnosti.

Ak má človek úspory odložené len tak niekde pod vankúšom, jeho kúpna sila by mohla časom vinou inflácie klesnúť. Investovanie do indexových fondov s nízkymi nákladmi je overeným spôsobom, ako budovať bohatstvo prakticky s akýmkoľvek príjmom. Tento postup schvaľuje väčšina self-made milionárov.

Pre indexové fondy sú často typické nízke náklady a poskytujú príležitosť investovať do rôznych akcií, čím dochádza k automatickej diverzifikácii aktív. Investičné portfólio tak nie je viazané na úspech niektorej z konkrétnych spoločností, vďaka čomu dokáže lepšie prekonať akúkoľvek trhovú volatilitu.