V dnešných časoch existuje nespočetne veľa spôsobov, ako si zarobiť aj popri zamestnaní. Peniaze navyše sa dajú získať napríklad venčením psov, prenajímaním bytu cez Airbnb či dohadzovaním partnerov pomocou zoznamovacích aplikácií. Jednou z najjednoduchších foriem vedľajšieho biznisu je predaj digitálnych produktov na internetových obchodoch, píše portál CNBC.

Základom je spolupráca

Medzi najpopulárnejšie digitálne produkty patria rôzne šablóny, nákupné zoznamy, kartičky či plánovače a diáre. Kupujúci ich môžu buď používať na svojich elektronických zariadeniach alebo si ich vytlačiť.

Začať s týmto podnikaním je relatívne jednoduché. Produkt možno vytvoriť pomocou Canvy, pričom ako inšpirácia môžu poslúžiť príspevky na Pintereste či Instagrame. Potom ho už len stačí nahrať do internetových obchodov ako Etsy a Shopify a začať predávať. Dôležité je použiť správne kľúčové slová, s vymýšľaním ktorých pomôže napríklad nástroj Ubersuggest, aby zákazníci vedeli produkt ľahko nájsť.

Nováčikovia by však do tohto typu podnikania nemali ísť osamote, ale mali by spojiť sily s inými ľuďmi, radí Julie Berningerová, ktorá sa sama venuje predaju digitálnych produktov na stránke Etsy a ponúka kurzy, kde ľuďom pomáha založiť si rovnaký biznis.

Rachel Jimenezová, ktorá predajom digitálnych produktov na Etsy v roku 2022 zarobila 110-tisíc dolárov vo forme pasívneho príjmu, s ňou súhlasí. Predajcovia musia myslieť na mnoho faktorov, čo môže byť na nováčikov zozačiatku priveľa. Hrozí im preto, že urobia veľa chýb a ich produkt nebude veľmi kvalitný, vysvetľuje Berningerová.

Práve preto by sa mali obrátiť na niekoho, kto s týmto typom podnikania už má nejaké skúsenosti. Tento človek im môže poradiť s tým, ako správne používať sociálne médiá, či aké správne kľúčové slová použiť. Mať okolo seba ľudí, ktorí sa do problematiky vyznajú, skráti čas potrebný na osvojenie si kľúčových zručností a poznatkov, dodáva Berningerová.

Podobne zmýšľajúci ľudia

Nájsť ľudí, ktorí musia čeliť rovnakým podnikateľským výzvam, je skvelý spôsob, ako rýchlo vyriešiť vlastné problémy a nenechať sa odradiť.

Jednou z možností je absolvovať podobné kurzy, aké ponúka Berningerová. Ďalšou je spojiť sa s predajcami digitálnych produktov napríklad prostredníctvom facebookových skupín či Redditu. Na škodu nie je ani sledovať prácu ostatných predajcov na Etsy, Instagrame či TikToku. Odvážnejší ľudia ich môžu dokonca skúsiť kontaktovať priamo a požiadať o konkrétnu radu.