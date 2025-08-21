Vládnuca junta spresnila, že prvé kolo hlasovania sa uskutoční v 102 z 330 okresov. Pôjde o územia v metropole Nepjito a v časti Rangúnu, kde žije sedem miliónov ľudí. V Jakchainskom štáte, ktorý kontroluje Arakanská armáda, budú voliť len 3 zo 17 okresov. V severnej Sagainskej oblasti hlasovanie prebehne v približne tretine obvodov. Termíny ďalších kôl junta zatiaľ nezverejnila.
Voľby sa konajú v čase pretrvávajúceho konfliktu, ktorý vypukol po prevrate v roku 2021, keď armáda zvrhla vládu demokratickej premiérky Aun Schan Su Ťij, ktorá je naďalej vo väzení. Veľká časť územia zostáva mimo kontroly armády. Etnické organizácie a prodemokratické gerily avizovali, že voľby vo svojich enklávach zablokujú.
Podľa osobitného spravodajcu OSN budú voľby neregulárne a cieľom je upevniť moc junty. Režim zároveň zaviedol tresty až do desať rokov väzenia pre kritikov alebo protestujúcich proti voľbám. Junta sa medzitým snaží získať späť územie a hlási obmedzené vojenské úspechy.