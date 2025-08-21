Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) oznámilo opätovné spustenie výzvy na podporu výskumu a vývoja v digitálnej transformácii v celkovej hodnote 45 miliónov eur. Predchádzajúcu výzvu zrušilo v polovici júla pre údajné závažné implementačné riziká a pochybenia.
Rezort ráta s podporou 34 projektov. Spodná hranica podpory je 300-tisíc eur, horná sa zvýšila na 2,2 milióna eur. Projekty budú hodnotiť výlučne slovenskí odborníci, zatiaľ čo v predchádzajúcej výzve boli súčasťou komisií aj zahraniční členovia.
Výzva je určená pre malé, stredné a veľké firmy, vysoké školy a vedecké inštitúcie. Štát môže preplatiť až 60 percent oprávnených nákladov. Pri experimentálnom vývoji sa prepláca 25 percent. Malé podniky môžu získať ďalších 20 percent, ak majú obrat do 10 miliónov eur a najviac 50 zamestnancov. Projekty mimo Bratislavy by mali mať nárok na preplatenie ďalších 15 percent oprávnených nákladov.
Oprávnenými výdavkami sú mzdy, vrátane zamestnancov pracujúcich na dohody, odpisy technológií a paušálne výdavky, ktoré sa zvýšili na 20 percent. Podľa štátneho tajomníka Radoslava Štefáneka chce ministerstvo vyhodnotiť výzvu do konca novembra. Úspešné firmy si môžu oprávnené náklady zarátať už od dňa podania žiadosti.