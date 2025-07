Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nom. Smer-SD) odmieta tvrdenia ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), že by navrhoval zmrazenie eurofondov pre samosprávy. Migaľ vo svojej reakcii uviedol, že jeho návrh, v ktorom navrhuje nulové zmrazenie flexibility pre samosprávy, je verejne dostupný na stránke rokovania vlády. „Je preto jednoduché dokázať, že tvrdenie, že som prišiel s čímkoľvek iným, je klamstvo,“ uviedol minister investícií. Podľa Migaľa počas rokovania vlády viacerí ministri neboli ochotní podporiť zmrazenie flexibility pre ich rezorty, ak by sa do opatrenia nezapojili aj samosprávy. „Vláda nakoniec schválila kompromisný návrh ministra Druckera na zmrazenie 200 miliónov eur pre územia,“ uviedol Migaľ.

Zároveň zdôraznil, že aj vinou zle nastavených procesov na MIRRI samosprávy aktuálne čerpajú eurofondy len na úrovni troch percent. „Zdôrazňujem, že ak by som tento návrh ministra Hlasu-SD nepodporil, Slovensko by prišlo o 700 miliónov eur, keďže by vláda neprijala návrh na začatie revízie eurofondov,“ uviedol minister investícií. Migaľ zároveň ubezpečil, že dočasné zmrazenie časti flexibility pre samosprávy nijakým spôsobom neovplyvňuje aktuálne výzvy a žiadne predložené či pripravované projekty pre samosprávy. „Zároveň platí, že MIRRI robí maximum pre to, aby táto suma (zablokovaná na návrh ministra Druckera) bola pre samosprávy uvoľnená,“ dodal Migaľ.

Strana Hlas ani žiadny jej minister nenavrhoval žiadne krátenie eurofondov samospráve. Uviedol to v piatok vo vyhlásení minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker v reakcii na tvrdenia Migaľa. Ten totiž návrh na zmrazenie eurofondov pripisuje ministrovi školstva s tým, že on sa s ním len stotožnil. Podľa Druckera však v skutočnosti minister investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie navrhol počas rokovania vlády úpravu uznesenia vlády na zrušenie výnimky z flexibility pre samosprávy.

Organizácie združujúce zástupcov samospráv, konkrétne Združenie miest a obcí Slovenska, združenie Samosprávne kraje Slovenska SK8 a Únia miest Slovenska, už skôr spoločne vyzývali vládu, aby okamžite zrušila rozhodnutie o zmrazení 200 miliónov eur určených pre samosprávy. Vláda o zmrazení rozhodla ešte v júni.