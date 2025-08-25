Ministerstvo životného prostredia podľa Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI) umelo zdržiava procesy hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA) pri projektoch veterných elektrární.
Rezort životného prostredia podľa asociácie nedodržal zákonné lehoty na vydanie záverečného stanoviska v procese EIA v prípade troch projektov. „Pri jednom o chvíľu uplynie už pol roka od predloženia odborného posudku. Predkladatelia nemajú informáciu ani prečo vydanie záverečného stanoviska mešká, ani kedy by ho mohli dostať,“ priblížil výkonný riaditeľ SAPI Ján Karaba. Bez záverečného vyjadrenia ministerstva nemôžu investori pokračovať v ďalších povoleniach.
SAPI upozornila, že v príprave sú projekty veterných parkov za viac ako 1,4 miliardy eur. Situácia prvých predložených projektov ale môže investorov odradiť od pokračovania, pričom štát im vysiela signál, že Slovensko nie je seriózny partner.
Pomalé a netransparentné povoľovanie je podľa asociácie hrozbou aj z pohľadu cien elektriny nielen pre domácnosti, ale aj priemysel.
Slovensko by podľa vládou schváleného Národného energetického a klimatického plánu malo mať v roku 2030 v prevádzke 750 megawattov veterných elektrární. Vlani sa u nás nainštalovali tri megawatty.