Ministerstvo životného prostredia podľa Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI) umelo zdržiava procesy hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA) pri projektoch veterných elektrární.

Rezort životného prostredia podľa asociácie nedodržal zákonné lehoty na vydanie záverečného stanoviska v procese EIA v prípade troch projektov. „Pri jednom o chvíľu uplynie už pol roka od predloženia odborného posudku. Predkladatelia nemajú informáciu ani prečo vydanie záverečného stanoviska mešká, ani kedy by ho mohli dostať,“ priblížil výkonný riaditeľ SAPI Ján Karaba. Bez záverečného vyjadrenia ministerstva nemôžu investori pokračovať v ďalších povoleniach.

SAPI upozornila, že v príprave sú projekty veterných parkov za viac ako 1,4 miliardy eur. Situácia prvých predložených projektov ale môže investorov odradiť od pokračovania, pričom štát im vysiela signál, že Slovensko nie je seriózny partner.

Pomalé a netransparentné povoľovanie je podľa asociácie hrozbou aj z pohľadu cien elektriny nielen pre domácnosti, ale aj priemysel.

Slovensko by podľa vládou schváleného Národného energetického a klimatického plánu malo mať v roku 2030 v prevádzke 750 megawattov veterných elektrární. Vlani sa u nás nainštalovali tri megawatty.

Ďalšie dôležité správy

WA 8 archív Petersdorf - Na archívnej snímke z 24. júna 2025 veterné turbíny vo veternom parku v Petersdorfe. Rozvoj veternej energie na pevnine v Nemecku výrazne napreduje. V prvom polroku 2025 bolo uvedených do prevádzky 409 nových veterných turbín s celkovým výkonom približne 2,2 gigawattu, čo bolo o dve tretiny viac ako v rovnakom období minulého roka, oznámil to v utorok Spolkový zväz veternej energie (Bundesverband Windenergie, BWE). FOTO TASR/DPA ARCHIV - 24.06.2025, Brandenburg, Peters
Neprehliadnite

Stupava zriadila pre obyvateľov k zámeru turbín tzv. Veternú poštu