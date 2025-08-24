Ministerstvo zdravotníctva SR začalo sériu rokovaní s pacientskymi organizáciami o pripravovanej novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Cieľom legislatívnych zmien je podľa rezortu zvýšiť dostupnosť inovatívnej liečby, zachovať najčastejšie používané lieky, posilniť transparentnosť a nastaviť udržateľný systém financovania.
Ako informovalo ministerstvo zdravotníctva, na úvodnom okrúhlom stole sa tento týždeň stretol minister Kamil Šaško so zástupcami pacientskych organizácií. „Je pre mňa podstatné, že sme otvorili diskusiu s pacientskymi organizáciami ešte pred samotným spustením legislatívneho procesu. Novelou zákona chceme zlepšiť dostupnosť nových liekov a zaručiť zotrvanie tých, ktoré užíva najviac ľudí, zároveň spraviť systém transparentný a udržateľný. Mojím cieľom je posilniť dôveru pacientov v zdravotníctvo a garantovať im férové a predvídateľné pravidlá,“ uviedol minister. Dodal, že dialóg s pacientmi bude pokračovať aj v ďalších fázach prípravy legislatívy.
Novela o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, má jasne zadefinovať pravidlá pre vstup nových liekov do úhradového systému a pre úhradu liekov na výnimky. Aktuálne je novela vo fáze prípravy paragrafového znenia. Ministerstvo plánuje do diskusie postupne zapojiť aj lekárov, zdravotné poisťovne a farmaceutické spoločnosti.