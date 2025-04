Nový minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr. rozvíril debatu o výžive v USA. Jeho kontroverzné vyjadrenia o škodlivosti rastlinných olejov a podpora mäsitej stravy nachádzajú ohlas medzi spotrebiteľmi, no znepokojujú odborníkov na výživu. Rastlinné oleje sú podľa ministra, známeho ako RFK, „jednou z najnezdravších zložiek v potravinách“. Hranolky či čipsy odporúča namiesto repkového oleja pripravovať v hovädzom loji.

Hovädzí loj bol v minulosti obľúbeným tukom na vyprážanie značiek McDonald’s, Burger King a Wendy’s a často sa spájal s explóziou amerického sektora rýchleho občerstvenia v 50. rokoch minulého storočia. Počas nasledujúcich desaťročí ale väčšina reťazcov prešla na lacnejšie oleje z rastlinných semien.

„Dali sme si hranolky RFK,“ vyhlásil podľa The Telegraph prevádzkový riaditeľ reťazca rýchleho občerstvenia Steak 'n Shake. Spoločnosť po 90 rokoch prešla na vyprážanie v živočíšnom tuku a nie je jediná – naprieč Spojenými štátmi rastie počet reštaurácií, ktoré nahrádzajú lacnejšie rastlinné oleje (ako repkový či sójový) tradičnými živočíšnymi tukmi.

Reštauračná skupina Blue Collar Restaurants už oleje nahradila lojom. „Ľudia si začínajú uvedomovať, že máme v krajine priveľa chorých a hľadajú sa dôvody,“ tvrdí regionálna prezidentka spoločnosti Nicole Davisová. Aj keď je loj drahší, podľa nej dlhšie vydrží vo fritézach a zlepšuje chuť jedál.

Profesor výživy na Harvardovej univerzite Walter Willett ale upozorňuje, že používanie hovädzieho loja by znamenalo návrat do čias, keď bola úmrtnosť na srdcové choroby päťnásobne vyššia než dnes. Problém môže nastať aj na strane ponuky. Produkcia sójového oleja v USA dosahuje miliardy, zatiaľ čo hovädzieho loja je to len zlomok. „Keby to chcel používať každý, jednoducho by ho nebolo dosť,“ upozornil Caleb Ragland z Americkej asociácie producentov sóje.

R. F. Kennedy cieli aj na farbivá, potravinové prídavky či sladené nápoje financované cez potravinové poukážky. V Arizone podporil zákaz niektorých ultra-spracovaných potravín v školských jedálňach.