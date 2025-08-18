Sociálni partneri, teda zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov, sa nedohodili na výške budúcoročnej minimálnej mzdy. Od 1. januára 2026 bude jej výška stanovená automatom, čo znamená, že porastie o takmer sto eur na 915 eur, uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady.

Podľa odhadov šéfa rezortu by mala minimálna mzda v roku 2027 dosiahnuť 960 eur a v roku 2028 prekročiť hranicu tisíc eur – na 1020 eur.

Napriek rastu minimálnej mzdy v posledných rokoch klesá počet ľudí, ktorí za ňu pracujú. V súčasnosti ide o 109-tisíc zamestnancov.

