Český miliardár Daniel Křetínský zvýšil svoju ponuku investície do zadlženého francúzskeho reťazca supermarketov Casino. Aktuálne je akcionárom maloobchodu s potravinami. Pri najnovšom návrhu ako reťazec odbremeniť sa spája s holdingom Fimalac Marca Ladreita de Lacharriere, ďalším existujúcim investorom. Podľa informácií Bloombergu ponúkajú 1,35 miliardy eur v hotovosti, čo by spolu s dlhom prevedeným na vlastný kapitál dosiahlo celkové zvýšenie kapitálu o 1,8 miliardy eur. Predtým D. Křetínský a Fimalac ponúkli vlastný kapitál vo výške 1,1 miliardy eur.

V súťaži o Casino sú s trojicou prominentných francúzskych podnikateľov, ktorých vedie telekomunikačný magnát Xavier Niel. V rámci navrhovanej reštrukturalizácie plánujú spolu s bankárom Matthieuom Pigasseom a maloobchodným podnikateľom Moez-Alexandrom Zouarim vložiť 900 miliónov eur.



Akcie maloobchodnej skupiny Casino Guichard Perrachon klesli na nové rekordné minimum po tom, čo francúzsky obchodník s potravinami varoval, že je na pokraji nesplácania svojich záväzkov vyplývajúcich z úveru. Hrubý dlh prekročil na konci štvrťroka hranicu 3,5-násobku zisku stanovenú v podmienkach revolvingového úveru, uviedla spoločnosť. Casino vedie reštrukturalizačné rozhovory s veriteľmi prostredníctvom takzvaného zmierovacieho procesu. Jeho akcie klesli už predtým až o 21 percent.

Ak nedostane výnimku, maloobchod by sa mohol dostať do platobnej neschopnosti najneskôr do konca augusta. Tento vývoj by mohol urýchliť finančný kolaps dlhmi zaťaženého impéria supermarketov, ktoré riadi predseda Jean-Charles Naouri. Reštrukturalizácia dlhu by spôsobila, že stratí kontrolu nad podnikom.