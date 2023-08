Z českého miliardára Daniela Křetínskeho sa stal sériový kupec francúzskych aktív. Väčšinou ide o firmy, ktoré súrne potrebujú záchrancu. Tieto kroky mu pomáhajú vyšplhať sa na popredné biznis miesta v krajine, informuje Bloomberg.



Pri poslednom takomto pokuse 48-ročný samozvaný frankofil ponúka prevzatie technologickej spoločnosti Atos za 100 miliónov eur v hotovosti a prevzatie dlhu vo výške 1,9 miliardy eur.



D. Křetínský, ktorý si vybudoval svoje bohatstvo na energetických aktívach, sa za posledných pár mesiacov zaujímal o tri významné francúzske transakcie. Ide o rôzne sektory, ako sú supermarkety, outsourcing IT aj vydávanie kníh. Pre investora, ktorý študoval a hovorí po francúzsky, je nákupná horúčka len spôsobom, ako zvýšiť svoje európske podiely. Křetínského Vesa Equity Investment okrem iného vlastní podiely v spoločnostiach J Sainsbury a Royal Mail.



„Všimol som si, že moja skupina je väčšia v Nemecku a Spojenom kráľovstve ako vo Francúzsku,“ povedal miliardár minulý mesiac v rozhovore pre Les Echos, čím sa usiloval vysvetliť svoj záujem o reťazec supermarketov Casino. „Stať sa majoritným akcionárom Casino spolu s mojím priateľom Marcom Ladreitom de Lacharriere, by mohlo pomôcť to znovu vyvážiť,“ dodal.



V septembri D. Křetínský kúpil francúzsky zámok Chateau du Marais za 43 miliónov eur. Od ruského miliardára Dmitrija Rybolovleva a jeho bývalej manželky si zaobstaral v roku 2020 parížsky mestský dom, ktorý susedí s Elyzejským palácom, rezidenciou francúzskeho prezidenta.



Niektoré z významných akvizícií Křetínského vo Francúzsku za posledných niekoľko mesiacov:

Atos

Miliardár je pripravený prevziať kontrolu nad IT spoločnosťou Atos, ktorá sa ťažko prispôsobila ére cloudu. Séria neúspechov a poklesy zisku spôsobili, že trhová hodnota Atosu klesla na približne 1,1 miliardy eur z 8,2 miliardy na konci roka 2020.



Křetínského EP Equity Investment chce investovať celkovo 217,5 milióna eur do nákladnej reštrukturalizácie Atosu. V rámci tejto dohody má získať aj 7,5 percentný podiel v spoločnosti Eviden, novej jednotke, ktorá bude uvedená na burzu koncom tohto roka v Paríži a ktorá bude pôsobiť v oblasti kybernetickej bezpečnosti, cloudu a superpočítačov.



Očakáva sa, že dohoda, o ktorej sa teraz rokuje, bude uzavretá v prvom štvrťroku budúceho roka.

Casino

D. Křetínský sa snaží aj o vstup do Casino Guichard Perrachon. Minulý týždeň dosiahol dohodu o rekapitalizácii podniku a znížení dlhu v problémovom prevádzkovateľovi supermarketov s pomocou partnera Fimalac a veriteľa Attestor Capital. Casino už roky trápi stagnujúci predaj na vysoko konkurenčnom francúzskom trhu s potravinami. Spoločnosť vykázala v prvej polovici tohto roka čistú stratu 1,3 miliardy eur.



Český miliardár sľúbil väčšinu z kapitálovej injekcie 1,2 miliardy eur na posilnenie likvidity spoločnosti. Viac ako 1,3 miliardy eur zabezpečeného dlhu a 3,5 miliardy eur nezabezpečeného dlhu sa premení na vlastný kapitál.

Editis

V júni podpísala dcérska spoločnosť Křetínského skupiny CMI Vivendi, kontrolovaná Vincentom Bollorom, dohodu o kúpe vydavateľstva kníh Editis za cenu stanovenú v rozmedzí 500 až 600 miliónov eur.

Fnac Darty

V marci Křetínského Vesa Equity Investment zvýšila svoj podiel vo francúzskom maloobchode Fnac Darty na 25 percent.

Le Monde a iné

D. Křetínský má záujem o nákup mediálnych aktív vo Francúzsku, pričom nedávno získal podiel v online médiách Loopsider. V decembri 2022 prevzal 47-percentný podiel v podcastovom štúdiu Louie Media.



Miliardár je menšinovým akcionárom novín Le Monde a televízneho kanála TF1 a vlastní rôzne časopisy vrátane Elle. Stal sa tak jedným z mála nefrancúzskych miliardárov, ktorí vstúpili do klubu vlastníkov médií v krajine. Radí sa tak k Bernardovi Arnaultovi, Patrickovi Drahihmu a Xavierovi Nielovi.