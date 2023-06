Jeff Bezos, tretí najbohatší človek na svete, ktorého hodnota majetku predstavuje 148 miliárd dolárov, pred dvoma týždňami prekvapil trhy zvláštnym krokom. Za necelých 115 dolárov totiž kúpil jednu akciu spoločnosti Amazon. Nikto však netuší prečo, píše Bloomberg.

Pre zakladateľa Amazonu Bezosa, známejšieho skôr predajom akcií spoločnosti, ide o prvú takúto kúpu od roku 2002. Analytici sa teraz snažia prísť na to, čo by to mohlo znamenať.

„Potreboval kúpiť ešte jednu akciu, aby mohol opäť prevziať plnú kontrolu,“ žartovne uviedol Mark Shmulik zo spoločnosti Sanford C. Bernstein. Analytik, podobne ako mnohí iní, vzápätí vážne dodal: „Snažím sa prísť na to, čo táto kúpa znamenala.“ Bezos vlastní 9,7 percenta akcií Amazonu a kontrolu má taktiež nad 2,9-percentným podielom, ktorý vlastní jeho bývalá manželka.

Na sociálnych sieťach sa medzičasom rozbehli diskusie, že Bezos chcel niekomu podarovať fyzický certifikát o vlastnení akcie ako darček, alebo že ide z jeho strany o obyčajný žart.

Vďaka kúpe miliardár Bezos zbohatol o ďalších zhruba desať dolárov. Akcie Amazonu sa totiž v piatok obchodovali za približne 124 dolárov, keď k ich rastu pomohlo posilnenie indexu S&P 500.