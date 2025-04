V predvianočnom období sa Švédi obracali k svojim poštovým schránkam, očakávajúc sviatočné pohľadnice. Vláda však namiesto toho poslala 32-stranovú brožúru do piatich miliónov domácností, ktorá občanom odporúčala, aby sa pripravili na prípad národnej krízy. Brožúra s názvom „In Case of Crisis or War“ obsahovala praktické rady pre prípad nešpecifikovaného útoku, napríklad ako zastaviť silné krvácanie, kde nájsť dôveryhodné informácie a ako prežiť jadrový výbuch.

Odkaz vlády bol jasný: pripravenosť by mala byť základnou povinnosťou každého občana. Jej cieľom bolo zabezpečiť, aby miestne orgány neboli v prípade katastrofy preťažené. Aj keď škandinávske krajiny už roky dbajú na pripravenosť, do ostražitosti sa dostávajú aj krajiny na juhu. Francúzsko už pripravuje vlastnú príručku pre prípad krízy, zatiaľ čo Európska komisia nedávno predstavila „stratégiu pripravenosti“ na zvýšenie odolnosti spoločnosti v prípade vojenských konfliktov alebo kríz a formálne odporučila občanom, aby si pre každý prípad vytvorili zásoby jedla na 72 hodín.

Ako sa pripraviť na krízu?

Švédska brožúra predstavuje revidovanú verziu pokynov, ktoré boli pôvodne vydané v roku 1943. Po pozastavení ich vydávania v roku 1991 sa v roku 2018 opäť začali distribuovať. Po skončení studenej vojny nastal pokles v obranných rozpočtoch a zníženie prípravy na vojenský konflikt.

Avšak s nárastom geopolitického napätia sa opatrnosť opäť dostáva do popredia. Low-grade survivalizmus, termín označený časopisom The Economist, je teraz v Európe považovaný za základný záväzok občanov. Krajiny ako Nemecko znovu začínajú stavať ochranné bunkre a v celej Európe sa zvažuje opätovné zavedenie brannej povinnosti. Poľský premiér Donald Tusk 7. marca dokonca už predstavil plány, ktoré navrhujú, aby všetci muži absolvovali určitú formu vojenského výcviku.

Každá krajina, ktorá vydala usmernenia podobné tým Švédskym, má svoje vlastné odporúčania. Organizovaní Švajčiari dokonca ponúkajú webovú stránku, ktorá dokáže generovať nákupný zoznam pre občanov na základe veľkosti rodiny a stravovacích preferencií.

Univerzálne zásady však zahŕňajú minimálne dva litre vody na osobu a deň, plus voda na varenie a hygienu, potraviny s dlhou trvanlivosťou, ako napríklad konzervy, lekárničku a hotovosť na pokrytie prípadného výpadku platobných systémov.

„Existujú hranice toho, čo môže štát urobiť pre svojich občanov, či už ide o prírodné katastrofy, vojenské alebo hybridné hrozby. Pokiaľ ide o špecifický spôsob myslenia, máme sa od Fínska čo učiť,“ povedala predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová pred minuloročným samitom lídrov EÚ, na ktorom bola obrana hlavnou témou.