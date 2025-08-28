Britská automobilka Lotus plánuje v rámci reštrukturalizácie zrušiť 550 pracovných miest, čo zodpovedá viac ako 40 percentám jej britskej pracovnej sily.
Spoločnosť tvrdí, že reštrukturalizácia „je nevyhnutná na zabezpečenie udržateľnej budúcnosti podniku v neustále sa vyvíjajúcom automobilovom prostredí, ktoré je poznačené neistotou“.
Lotus v prvom štvrťroku dodal zákazníkom 1 274 vozidiel, medziročne o vyše 40 percent menej. Jeho tržby klesli o takmer polovicu na 93 miliónov dolárov a prerobil 183 miliónov dolárov.
Väčšinovým vlastníkom Lotusu je čínska spoločnosť Geely.