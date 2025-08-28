Britská automobilka Lotus plánuje v rámci reštrukturalizácie zrušiť 550 pracovných miest, čo zodpovedá viac ako 40 percentám jej britskej pracovnej sily.

Spoločnosť tvrdí, že reštrukturalizácia „je nevyhnutná na zabezpečenie udržateľnej budúcnosti podniku v neustále sa vyvíjajúcom automobilovom prostredí, ktoré je poznačené neistotou“.

Lotus v prvom štvrťroku dodal zákazníkom 1 274 vozidiel, medziročne o vyše 40 percent menej. Jeho tržby klesli o takmer polovicu na 93 miliónov dolárov a prerobil 183 miliónov dolárov.

Väčšinovým vlastníkom Lotusu je čínska spoločnosť Geely.

Ďalšie dôležité správy

AZ21 archív Zuffenhausen - Na archívnej snímke zo 6. marca 2025 zamestnanec spoločnosti Porsche lepí nápis na Porsche 911 S/T v nemeckom Zuffenhausene. Nemecký výrobca športových automobilov Porsche plánuje z veľkej časti zatvoriť svoju dcérsku spoločnosť Cellforce, ktorá sa zaoberá výrobou batérií pre elektromobily. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v stredu 20. augusta 2025 odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou. FOTO TASR/DPA ARCHIV - 06.03.2025, Baden-WĂĽ
Neprehliadnite

Porsche chystá rozsiahle prepúšťanie, reaguje na vývoj trhu s elektromobilmi