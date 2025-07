Microsoft prišiel so správou, ktorá by mohla pre umelú inteligenciu a jej využitie predstavovať ďalšie významné víťazstvo. V blogovom príspevku uviedla, že jej diagnostický nástroj MAI-DxO dokáže určovať diagnózy štyrikrát presnejšie než lekári z mäsa a kostí.

V rámci testu mali obe strany možnosť klásť otázky, nariadiť testy a nakoniec určiť diagnózu. Model od Microsoftu funguje tak, že simuluje panel lekárov a je trénovaný na základe štandardnej lekárskej licenčnej skúšky. MAI-DxO v štúdii správne diagnostikoval 85 percent z vyše 300 reálnych prípadov. Lekárom sa to podarilo iba v prípade 20 percent. Celý proces bol pritom pri použití AI nákladovo efektívnejší, keďže sa modelu podarilo výberom lacnejších testov a zákrokov znížiť náklady o 20 percent.

Microsoft zdôraznil, že technológia nemá byť náhradou odborníkov z mäsa a kostí. Skôr ide o akého pomocníka, s ktorým sa môžu pri posudzovaní prípadov poradiť. „Lekári nikam nezmiznú. AI im pomôže rýchlejšie stanoviť diagnózu a účinný liečebný plán, no nedokáže nahradiť ľudský kontakt a pochopiť potreby pacienta,“ citoval magazín Fortune Dominica Kinga, viceprezidenta pre zdravotníctvo v Microsoft AI.

Firma zároveň upozornila na to, že lekári, ktorí sa na štúdii zúčastnili, mali päť až dvadsať rokov praxe, no nesmeli pri hľadaní diagnóz používať učebnice, radiť sa s kolegami a paradoxne ani používať generatívnu AI. To mohlo ovplyvniť ich výkon, keďže v reálnych situáciách by tieto zdroje mali bežne k dispozícii. Navyše, MAI-DxO aj lekári hodnotili iba zložité prípady.