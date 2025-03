Michael Caine vie o úspechu viac než dosť. Jeho filmová kariéra trvá už viac ako 70 rokov a priniesla mu dve ceny Akadémie — Oscary za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe za filmy Hana a jej sestry (1986) a Pravidlá muštárne (1999). Okrem toho sa venoval aj gastronómii ako majiteľ viacerých reštaurácií a je aj autorom kníh.

Vo svojej najnovšej knihe "Don’t Look Back, You’ll Trip Over: My Guide to Life" 91-ročný herec rozpráva o začiatkoch v herectve, spolupráci s režisérom Christopherom Nolanom na legendárnej trilógii o Batmanovi aj o životných lekciách, ktoré ho formovali.

Jedna z najdôležitejších? Zabudnite na závisť a porovnávanie sa s inými.

„Závisť je hrozný hnací motor – rozožiera vás zvnútra a vyčerpáva,“ píše M. Caine. „Ak sa do niečoho pustíte s cieľom poraziť iných, zaviažete si ruky.“

