Mnohí si myslia, že by boli šťastnejší, ak by žili v bohatej krajine a mali vysoký plat. Hoci spokojnosť človeka s jeho životom závisí aj od týchto faktorov, globálne výskumy dokazujú, že nie sú nevyhnutnou podmienkou šťastia.

The World Happiness Report od spoločnosti Gallup mapuje, ako obyvatelia jednotlivých krajín hodnotia svoj život. Respondenti odpovedali na otázku, ako sú so životom spokojní. Vyberali jednu z desiatich úrovní spokojnosti, pričom desiata úroveň znamenala najvyššiu spokojnosť. Štúdia si všíma aj konkrétne faktory šťastia, medzi ktoré patria pocit slobody, sociálne väzby, ochota pomáhať iným, vnímanie korupcie či prežívanie negatívnych a pozitívnych emócií. Do úvahy brala aj objektívny faktor HDP na obyvateľa.

Nasledujúci rebríček zahŕňa desať najšťastnejších krajín sveta. Číselný údaj vykresľuje priemernú úroveň spokojnosti so životom.

Zdroj: Shutterstock

10. Mexiko

Priemerná spokojnosť so životom: 6,979

Mexiko zaznamenalo v rebríčku šťastia v priebehu troch rokov pozoruhodný skok a dá sa považovať za jedno z najväčších prekvapení. Kým v roku 2021 bolo až na 46. priečke, v roku 2024 sa dostalo do top desiatky. A to aj napriek tomu, že patrí medzi krajiny s najvyššou mierou kriminality a v rebríčku HDP na obyvateľa je spomedzi hodnotených krajín až na 57. priečke. Mexičania dokazujú, že pocit šťastia sa nemusí priamo odvíjať od hospodárskej či sociálnej situácie v krajine.

Mexičania prežívajú hlavne pozitívne emócie, zaostávajú však vo veľkorysosti. Problematická je aj nerovnosť medzi ľuďmi pri porovnávaní ich blahobytu. Zaujímavé je, že ľudia sa tam pri rozhodovaní o tom, čo budú v živote robiť, cítia slobodnejší než na Slovensku či dokonca v Holandsku.