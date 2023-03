Britská rieka Mersey je jedným z najikonickejších vodných tokov Európy. Nielenže je významným priemyselným uzlom a centrom v oblasti výstavby lodí, no roky sa ňou inšpirovali aj rôzni spisovatelia, umelci či muzikanti. Ak všetko pôjde podľa plánu, tak by Mersey mohla čoskoro v rámci udržateľnej budúcnosti Spojeného kráľovstva zohrať významnú úlohu, píše portál CNBC.

Úrady v meste Liverpool chcú, aby sa rieka stala domovom pre obrovskú prílivovú elektráreň, ktorá by podľa nich mohla elektrinou zásobovať až jeden milión britských domácností a zároveň v regióne vytvoriť tisíce nových pracovných miest. Elektráreň by mala mať kapacitu minimálne jeden gigawatt a využívať by mala prílivový rozsah rieky Mersey, ktorý je druhý najvyšší v Spojenom kráľovstve.

Ambiciózny projekt

Riaditeľ projektu prílivovej elektrárne Martin Land vysvetlil, ako by mal systém v praxi fungovať. Zámerom je podľa neho vytvoriť stavbu, ktorá príliv buď zadrží, alebo ho udrží. „Na jednej strane umožníme zvýšenie úrovne vody a na druhej udržíme nízku hladinu,“ vysvetľuje Land. Morská voda následne prejde turbínami, kde dôjde k výrobe elektriny. Elektráreň tak bude využívať potenciálnu energiu, čo je vlastne výškový rozdiel prílivu,“ dodáva riaditeľ. Tento systém sa od ostatných stavieb, ktoré využívajú turbíny na prílivový prúd, líši.

Ešte stále je otázne, či bude stavba na rieke Mersey skôr lagúnou alebo hrádzou.

Prílivové hrádze pripomínajú priehrady a spájajú brehy. Medzinárodná agentúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) zas opisuje prílivové lagúny ako niečo, čo pripomína hrádzu, no nutne tento útvar nemusí byť spojený s pobrežím a môže sa nachádzať uprostred oceánu.

Starosta metropolitného okresu Liverpool Steve Rotheram si myslí, že prílivová elektráreň na rieke Mersey má potenciál stať sa najväčším takýmto systémom na svete.

Obavy o životné prostredie

Tak ako mnoho iných projektov v oblasti obnoviteľnej energie, aj elektráreň na rieke Mersey u niektorých ľudí vyvoláva obavy z toho, že by jej vybudovanie mohlo výrazne ovplyvniť životné prostredie.

Prílivové hrádze môžu zmeniť úroveň prílivu, zvýšiť mieru zakalenia (množstvo čiastočiek vo vode) či ovplyvniť navigáciu.

Land však v tejto súvislosti poukazuje na existenciu dôkladne vypracovaného usmernenia v oblasti posudzovania vplyvu na životné prostredie, ktoré sa pri takto veľkých projektoch infraštruktúry vyžaduje.

Rozsah projektu si vyžiada pomoc vlády

Realizácia projektu si bude vyžadovať niekoľko miliárd libier, a tak bude podpora centrálnej vlády v Londýne nepochybne potrebná, podotýka starosta Rotheram.

„Ukázali sme, že máme potrebné zručnosti, schopnosti a politickú vôľu dotiahnuť projekt prílivovej elektrárne na rieke Mersey do úspešného konca,“ dodal starosta s tým, že od vlády by potreboval, aby sa úroveň finančnej podpory vyrovnala ambíciám projektu. Iba tak sa elektráreň môže stať skutočnosťou, uzatvára Rotheram.