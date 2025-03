V podnikateľskom prostredí na Slovensku panuje obrovská neistota prameniaca z meniacej sa domácej legislatívy, ale aj medzinárodnej politickej situácie, povedal predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.

„Bohužiaľ, vláda zvolila veľmi zlú taktiku, keď nekomunikovala konsolidáciu s hlavnými ekonomickými hráčmi. Už pri schvaľovaní v parlamente sa operatívne menili veci, ktoré boli vo vládnom návrhu, Najväčším problémom je transakčná daň,“ poznamenal Mihók.

Považuje ju za nedomyslenú. „Môže dôjsť k veľmi negatívnemu prekvapeniu, keď sa na základe transakčnej dane zvrátia mnohé očakávané výsledky, ktoré sú aj v konsolidačnom balíčku. Vláda už pripravuje konsolidačné opatrenia aj na budúci rok. Ministra financií preto žiadame, aby sa priebežne konzultovali,“ uviedol Mihók.

Predseda SOPK očakáva, že druhá konsolidácia bude ešte drastickejšia ako terajšia. „Navyše, budeme do nej vstupovať v horšej situácii, ako sme vstupovali do tohto balíčka. Dúfame, že si to vláda uvedomuje, lebo ak nie, potom s celým ozdravným plánom stojí na veľmi tenkom ľade,“ zdôraznil Mihók.