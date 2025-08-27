Košice, Banská Bystrica a Bratislava patria pri kúpe nového bytu k najmenej dostupným európskym mestám, vyplýva z publikácie Property Index medzinárodnej poradenskej spoločnosti Deloitte.
Za ako dlho do vlastného?
Dostupnosť bývania sa vypočítava na základe toho, koľko priemerných hrubých ročných platov potrebujú obyvatelia konkrétneho mesta, aby si mohli kúpiť nový byt s rozlohou 70 metrov štvorcových.
Nadobudnúť vlastné bývanie je podľa rebríčka najdostupnejšie pre obyvateľov talianskeho Turína a dánskeho Odense, kde na kúpu ľudia potrebujú menej ako päť ročných platov (4,9). Naopak, bývať vo vlastnom je najnáročnejšie pre obyvateľov Amsterdamu, ktorí si musia našetriť 15,4 hrubých ročných miezd. Na druhom mieste v nedostupnosti bývania sa umiestnili Atény (15,3), tretia je Praha (15). Do sedmičky najmenej dostupných miest sa dostali všetky tri slovenské – štvrté sú Košice (14,2), šiesta Banská Bystrica (12,8) a siedma Bratislava (12,3).
„Slovensko a Česko opäť patria medzi krajiny s najhoršou možnosťou získať vlastné bývanie, pričom rozdiel medzi rastom miezd a infláciou cien nehnuteľností sa prehlbuje,“ zhodnotil partner v Deloitte Česká republika Miroslav Linhart.
Bratislava drahšia ako Viedeň
V porovnaní samotných cien nových bytov je najdrahším mestom Tel Aviv (13 970 eur za meter štvorcový). Hranicu desaťtisíc eur za meter štvorcový prekonali aj Luxemburg, Mníchov a Paríž. Najdrahšia zo slovenských miest je Bratislava (3 909 eur), nasledujú Košice (3 400 eur) a Banská Bystrica (2 973 eur).
„Napriek rastúcim cenám sa vlani v Bratislave predalo vyše 1 600 nových bytov, čo predstavuje dvojnásobný nárast v porovnaní s rokom 2023,“ uviedla partnerka a advokátka v Deloitte Legal Dagmar Yoder.
Najvyššie priemerné mesačné nájomné za byt dosiahol minulý rok Luxemburg (43,4 eura za meter štvorcový). Bratislava sa s 15,4 eurami za meter štvorcový nachádza približne v strede rebríčka. V porovnaní hlavných miest krajín susediacich so Slovenskom je nájomné vyššie v Prahe a Varšave, zatiaľ čo v Budapešti a Viedni je nižšie.