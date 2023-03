Maximálna suma príspevku štátu v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na rekondičné pobyty poberateľov dôchodkov by sa mohla podľa novely zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR zvýšiť. A to na 100 eur z 50 eur na osobu. Zvýšila by sa teda aj celková maximálna dotácia na daný účel. Návrh zákona predkladá na rokovanie Národnej rady (NR) SR skupina nezaradených poslancov pôsobiacich v mimoparlamentnom Hlase-SD.

Právna úprava by mohla nadobudnúť účinnosť na začiatku júna. Mala by negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vyplynulo z dôvodovej správy.

Maximálna suma uvedenej dotácie by sa upravila na takmer 1,4 milióna eur zo 697 490 eur, vyčíslil návrh zákona. Ministerstvo financií SR však upozornilo, že v predkladanej právnej úprave musia byť aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov.

Týka sa to poberateľov dôchodkov

Zmena by sa týkala poberateľov dôchodkov v predmetnom zákone, a to starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku. Nesmú však vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Dotáciu na podporu rekondičných aktivít možno poskytnúť na čiastočnú úhradu rekondičných pobytov v SR, do maximálnej sumy na jednu fyzickú osobu a na rozpočtový rok.

MPSVR príspevkom na rekondičné pobyty zvyšuje kvalitu života tisícov dôchodcov, uviedla dôvodová správa. Ide o nástroj predchádzania sociálnemu vylúčeniu a podpory obnovovania psychickej a fyzickej kondície penzistov.

Maximálna suma, ktorou štát prispieva na rekondičné pobyty, sa však nezmenila od nadobudnutia účinnosti predmetného zákona, čiže od roku 2011, uviedli predkladatelia novej legislatívy. Doplnili, že takáto výška podpory, vzhľadom na nárast spotrebiteľských cien, už neumožní poberateľom dôchodkov bez iného príjmu, aby ju využili, keďže zvyšnú časť celkovej ceny pobytu si nedokážu zaplatiť.