Tok zemného plynu cez Slovensko zaznamenal v auguste výrazné medzimesačné rozdiely. Najväčší, až 99-percentný pokles nastal na vstupe z Česka cez Lanžhot, kde by sa malo prepraviť približne iba 112-tisíc metrov kubických denne, zatiaľ čo pred mesiacom išlo o vyše 12 miliónov metrov kubických, vyplýva z údajov prevádzkovateľa prepravnej siete Eustream.
Významná zmena nastala aj na výstupe Budince smerom na Ukrajinu, kde v súčasnosti prúdia približne štyri milióny metrov kubických plynu denne, čo je o 54 percent menej ako pred mesiacom.
Naopak, vstup z Maďarska cez Veľké Zlievce zaznamenal výrazný nárast. Z júlových približne 5,44 milióna metrov kubických denne sa dostal na viac ako 8,63 milióna metrov kubických (+59 percent).
Cez rakúsky Baumgarten k nám smeruje okolo 1,62 milióna metrov kubických plynu, o necelých desať percent viac než v polovici júla.