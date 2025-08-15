Podľa údajov amerického ministerstva obchodu sa tržby v maloobchode v júli zvýšili o 0,5 percenta oproti júnu, keď po revízii vzrástli o 0,9 percenta. Rast v oboch mesiacoch prišiel po poklesoch o 0,1 percenta v apríli a 0,9 percenta v máji.
Najväčší júlový nárast 1,6 percenta zaznamenali predajcovia motorových vozidiel a náhradných dielov. Obchody s nábytkom a bytovým zariadením stúpli o 1,4 percenta. Bez predaja vozidiel a dielov vzrástli tržby o 0,3 percenta, bez automobilov a benzínu o 0,2 percenta.
Jadrové maloobchodné tržby, nezahŕňajúce automobily, benzín, stavebný materiál a stravovanie, zaznamenali zvýšenie o 0,5 percenta a najviac zodpovedajú spotrebiteľským výdavkom v HDP. Medziročne stúpli tržby o 3,92 percenta, čo bolo pomalšie než 4,35 percenta v júni.