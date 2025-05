Rakúsko od polnoci opäť otvorí malé priechody na hraniciach so Slovenskom a Maďarskom, ktoré začiatkom apríla uzavrelo v reakcii na výskyt slintačky a krívačky.

Veterinárne hraničné kontroly a zákaz dovozu živých zvierat a niektorých produktov zo zóny osobitného režimu v Maďarsku do Rakúska budú platiť do 30. mája.

V spolkovej krajine Burgenland zrušili zónu osobitného dohľadu v niektorých obciach okresu Neusiedl am See pri maďarských hraniciach už minulý piatok. Úrady v Burgenlande ale plánujú zaviesť opatrenia pre farmy či dopravné spoločnosti, ktoré by mali v budúcnosti zabrániť šíreniu nákazy.