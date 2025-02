Keď dôjde k udalosti, ktorá ovplyvní aktuálnu alebo dlhodobú situáciu v krajine, niektoré firmy k nej vyjadria postoj, prípadne podporu dotknutej skupine. Takmer polovica zamestnancov ale nechce, aby sa ich zamestnávateľ vyjadroval k spoločenským udalostiam, ako je napríklad vojna, vražda či atentát, vyplýva z prieskumu agentúry Focus pre portál Profesia.sk.

To, že zamestnávateľ by sa mal vyjadrovať výhradne k práci, uviedlo 44 percent respondentov. Iba osem percent považuje za dôležité, aby k takejto udalosti vyjadril zamestnávateľ nielen interne, ale aj verejne. Ďalšia desatina je za to, aby takéto vyjadrenie ostalo iba vo firme a tretine na tom vôbec nezáleží.

„V Bratislavskom kraji je najviac pracovníkov (27 percent), pre ktorých je dôležité, aby sa ich zamestnávateľ v prípade závažných udalostí vyjadril, tretina to vyslovene odmieta, zvyšným zamestnancom na tom nezáleží. Na opačnej strane sú pracujúci v Trnavskom kraji, otvorenosť zamestnávateľa v týchto situáciách je dôležitá iba pre desatinu z nich, viac ako dve tretiny to nechcú,“ uviedla spoločnosť.

Pri dosiahnutom vzdelaní je pre desatinu ľudí so základnou školu dôležité, aby sa ich zamestnávateľ vyjadril k zásadným spoločenským témam. U stredoškolsky vzdelaných s maturitou je to podstatné pre pätinu Slovákov a u vysokoškolsky vzdelaných pre 22 percent.